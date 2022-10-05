Рынок СПГ в ближайшие годы ждет дефицит - СМИ

Поставок СПГ в ближайшие годы не будет хватать на всех из-за низкого уровня производства и высокого спроса, пишет агентство Bloomberg.
Спрос на СПГ в мире маловероятно достигнет пика даже в следующие 20-30 лет, заявил министр энергетики Катара Саад бен Шарид аль-Кааби в ходе лондонской конференции Energy Intelligence Forum. В то же время предложение на рынке останется "структурно низким" до тех пор, пока существенно не увеличится производство, что может произойти не раньше 2026 года, отметила глава австралийской Woodside Energy Group Ltd. Мэг О`Нил на этом же мероприятии. "Поскольку спрос на СПГ в странах Европы существенно растет, рынок будет ограниченным до тех пор, пока не появятся новые поставки, а на это уйдут годы", - сказала она.
Комментарии представителей сектора подкрепляют предупреждения экспертов о том, что энергетический кризис в Европе не закончится в ближайшее время. В то время как регион может справиться с его последствиями этой зимой благодаря запасам, следующей зимой ситуация может оказаться тяжелее.
"Следующая зима станет проблемой. Не похоже на то, что ситуация улучшится", - сказал аль-Кааби.
Катар, крупнейший поставщик СПГ в мире, уже подписал контракты на экспорт 15 млн тонн энергоресурса европейским странам в этом году. Страна может также поставить от 12 до 15 млн тонн СПГ в регион в следующем году.
В то же время переговоры о поставках СПГ с представителями европейских стран, у которых мало опыта в заключении таких сделок, - довольно непростой процесс, отметил аль-Кааби. Обычно поставщики стремятся заключить с покупателями долгосрочные контракты, которые гарантировали бы им стабильное получение выручки. Однако страны Европы не всегда дают гарантии на долгосрочные поставки, поскольку во многих из них разработаны планы по отказу от ископаемых источников энергии.
И тем не менее контракты заключаются. В прошлом месяце Woodside подписала соглашение о поставках 12 танкеров с СПГ в год с германской Uniper SE. Действие контракта начнется в январе и продлится до 2039 года.
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