Кувейт назначил нового министра нефти

Новым министром нефти Кувейта назначен Хусейн Исмаил вместо Мохаммеда аль-Фареса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на государственное агентство KUNA. Правительство нефтедобывающей страны Персидского залива, входящей в ОПЕК, ушло в отставку в сентябре после парламентских выборов. По информации KUNA, в новое правительство, возглавляемое шейхом Ахмадом Навафом Аль-Ахмадом Ас-Сабахом, входят девять новых министров, в том числе министр обороны, жилищного строительства, торговли и коммерции.

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