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Дальнее зарубежье 05.10.2022 22:23

Кувейт назначил нового министра нефти

Новым министром нефти Кувейта назначен Хусейн Исмаил вместо Мохаммеда аль-Фареса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на государственное агентство KUNA.

Правительство нефтедобывающей страны Персидского залива, входящей в ОПЕК, ушло в отставку в сентябре после парламентских выборов.

По информации KUNA, в новое правительство, возглавляемое шейхом Ахмадом Навафом Аль-Ахмадом Ас-Сабахом, входят девять новых министров, в том числе министр обороны, жилищного строительства, торговли и коммерции.

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Тэги: КУВЕЙТ, НЕФТЬ, МИНИСТР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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