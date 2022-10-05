Байден поручил выпустить на рынок в ноябре 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса США

Президент США Джо Байден принял решение в ноябре направить на рынок 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса США, говорится в опубликованном в среду заявлении Белого дома.

"По поручению президента министерство энергетики в течение следующего месяца направит на рынок еще 10 млн баррелей из стратегического нефтяного запаса", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что США с марта 2022 года периодически направляют на рынок такую нефть, чтобы добиваться снижения цен на этот энергоресурс.

"Президент продолжит использовать стратегический нефтяной запас, чтобы защищать американских потребителей и обеспечивать энергетическую безопасность. Он поручает министру энергетики изучить возможные дополнительные меры по наращиванию добычи нефти в США в краткосрочной перспективе", - подчеркивает Белый дом.

В заявлении говорится, что Байден "разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу".

Со своей стороны, по сообщению западных СМИ, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отметила, что, по мнению Вашингтона, такой шаг ОПЕК+ означает, что организация "выверила свою позицию с Россией".

Западные СМИ отмечают, что США активно пытались убедить страны ОПЕК+ не сокращать добычу нефти. Наблюдатели считают, что если позиция ОПЕК+ спровоцирует рост цен на бензин, это станет плохой новостью для Байдена и его Демократической партии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее в среду сообщалось, что министры ОПЕК+ в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, из-за необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти, а также в соответствии с успешным подходом к упреждающим действиям, который последовательно применялся странами-участницами, принял ряд решений. Прежде всего, срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2023 года. Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).