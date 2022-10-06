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ТЭК 06.10.2022 01:20

Новак: страны ОПЕК+ в реальности снизят добычу

Страны ОПЕК+ в реальности снизят добычу, у них нет свободных производственных мощностей. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Будет реальное сокращение, потому что есть ряд стран, которые недовыполняли относительно своих квот, которые были распределены. То есть у них нет свободных производственных мощностей, чтобы в сегодняшних условиях быстро нарастить. Конечно, при условии дополнительных инвестиций на протяжении какого-то времени эти объемы могут быть восполнены. Есть ряд стран, у которых квоты выполняются в полном объеме, есть потенциал. Относительно общей суммарной добычи будет снижение, а квоты будут снижены на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября", - сказал он.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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