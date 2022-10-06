Министр энергетики ОАЭ отметил недостаток инвестиций в нефтяной отрасли

Нефтяная отрасль сейчас испытывает недостаток инвестиций и свободных мощностей по добыче, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, отвечая на вопросы о высоких ценах на сырьё.

Он отметил, что сейчас никто не может гарантировать, что в 2023 и 2024 году миру хватит поставок нефти, а цена - это один из механизмов регулировать инвестиции в добычу.

Аль-Мазруи подчеркнул при этом, что сегодня нефть - самый дешевый вид энергоносителей.