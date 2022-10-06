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ТЭК 06.10.2022 01:40

Новак: решение о сокращении квот ОПЕК+ на 2 млн б/с нужно для балансировки перед сезонным снижением спроса

Решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки необходимо для балансировки рынка в преддверии сезонного снижения спроса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает агентство Bloomberg.

Он также сообщил, что страны-участницы ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года.

"Мы будем совместно работать до конца следующего года, потому что инструмент, который был создан для взаимодействия 23 стран-производителей нефти, показал свою эффективность. Мы внимательно проанализировали текущую ситуацию и увидели большую волатильность относительно спроса и предложения на рынке нефти. Было принято решение сбалансировать рынок путём сокращения её добычи. Зимой традиционно мы видим снижение спроса на нефть в мире от 2,5 млн до 3 млн баррелей в сутки", - пояснил Новак журналистам по итогам заседания ОПЕК+.

Как подчеркнул вице-премьер РФ, решение по существенному сокращению добычи связано с прогнозом по ожидаемой в 2023 году рецессии в экономиках ведущих стран-потребителей, в том числе Евросоюза и США. По его словам, это вызвано ростом ставок рефинансирования, инфляции и цен на энергоносители. Замедление развития мировой экономики может привести к сокращению как потребления сырья, так и инвестиций в нефтегазовую отрасль, при этом прогноз по снижению российской нефтедобычи менее значителен - в 2023 году она составит 93-94% от ее уровня в 2022 году, уточнил Новак.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОПЕК


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