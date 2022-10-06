Новак: решение о сокращении квот ОПЕК+ на 2 млн б/с нужно для балансировки перед сезонным снижением спроса

Решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки необходимо для балансировки рынка в преддверии сезонного снижения спроса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает агентство Bloomberg.
Он также сообщил, что страны-участницы ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года.
"Мы будем совместно работать до конца следующего года, потому что инструмент, который был создан для взаимодействия 23 стран-производителей нефти, показал свою эффективность. Мы внимательно проанализировали текущую ситуацию и увидели большую волатильность относительно спроса и предложения на рынке нефти. Было принято решение сбалансировать рынок путём сокращения её добычи. Зимой традиционно мы видим снижение спроса на нефть в мире от 2,5 млн до 3 млн баррелей в сутки", - пояснил Новак журналистам по итогам заседания ОПЕК+.
Как подчеркнул вице-премьер РФ, решение по существенному сокращению добычи связано с прогнозом по ожидаемой в 2023 году рецессии в экономиках ведущих стран-потребителей, в том числе Евросоюза и США. По его словам, это вызвано ростом ставок рефинансирования, инфляции и цен на энергоносители. Замедление развития мировой экономики может привести к сокращению как потребления сырья, так и инвестиций в нефтегазовую отрасль, при этом прогноз по снижению российской нефтедобычи менее значителен - в 2023 году она составит 93-94% от ее уровня в 2022 году, уточнил Новак.
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе
Брюссель готовит заседание комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении до конца октября - Боррель
Число случаев COVID-19 в мире превысило 619,8 млн - университет Хопкинса
За 30 лет более 3 тысяч человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах
Отголоски землетрясения магнитудой 5,1 в Иране ощутили в Азербайджане
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Президент Южной Кореи в ответ на ракетные пуски КНДР пообещал сотрудничать с Японией и США для защиты нации
На побережье Греции прошла операция по спасению мигрантов после крушения судна
ЕС проведет в Праге 6-7 октября первое заседание Европейского политического сообщества и неформальный саммит
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank поможет купить собственную квартиру!
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично