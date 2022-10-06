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В ЕК объяснили, что фон дер Ляйен не предлагала ограничить цену на российский газ

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, говоря об ограничении цен на газ на рынке Евросоюза, не упоминала в связи с этим импорт российского газа, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Председатель не использовала прилагательные "российский" или "нероссийский" в своем выступлении. (...) Она говорила о цене на газ, который используется для производства электроэнергии. Это специфический элемент, над которым мы работали, чтобы установить "потолок" на цену используемого для производства электричества газа", - прокомментировал пресс-секретарь речь фон дер Ляйен в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"И параллельно с этим будет рассмотрено, как зафиксировать "потолок" цен при торговле газом в Европе. То есть это не связано напрямую с ценами за импорт на европейском рынке", - добавил Мамер.

Он предложил дождаться публикации письма главы Еврокомиссии европейским лидерам перед неформальным саммитом ЕС 7 октября в Праге, которое та анонсировала в своем выступлении в Страсбурге, а также дискуссии по данной теме глав государств и правительств стран Евросоюза.

Представитель ЕК отметил, что фон дер Ляйен определила общий курс, но есть детали, которые требуют обсуждения. "Председатель определила направления действий, а все детали ещё предстоит уточнить в ближайшем будущем", - объяснил пресс-секретарь.

Отвечая на соответствующий вопрос, он высказал мнение, что председатель Еврокомиссии "ожидает от неформального саммита в пятницу дискуссии, которая позволит подтвердить факт" того, что лидеры понимают серьёзность различных "вызовов, стоящих перед Европой".

Мамер указал на то, что в процессе подготовки предложений ЕК необходимо учитывать "возможные национальные различия, так как известно, что энергетические составляющие у стран ЕС разные, зависимость от российского газа разная, экономические структуры государств-членов разные".

По его словам, нужно дать возможность высказаться всем сторонам - чтобы "вместе прийти к приемлемому европейскому решению". Он полагает, что совещание в Праге будет чрезвычайно полезным с этой точки зрения.

Пресс-секретарь считает, что сейчас трудно называть сроки, когда будет готово окончательное предложение ЕК.

При этом он счел нужным подчеркнуть: "Что бы мы ни предпринимали, чрезвычайно важно, чтобы мы были уверены, что нам удается воздействовать на стоимость газа, не ставя под вопрос безопасность снабжения".

Выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен заявила, что меры ЕК от 14 сентября в связи с высокими ценами на энергию и согласованная 4 октября странами ЕС позиция по плану отказа от зависимости от российского ископаемого топлива - REPowerEU - это только "первичная подушка безопасности".

"Я направлю главам государств и правительств письмо с "дорожной картой" перед нашим совещанием в Праге, которое состоится через два дня на этой неделе", - сказала председатель ЕК. "Разумеется, всё это будет касаться цен на энергию", - пояснила она.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНА


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