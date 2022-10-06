В ЕК объяснили, что фон дер Ляйен не предлагала ограничить цену на российский газ

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, говоря об ограничении цен на газ на рынке Евросоюза, не упоминала в связи с этим импорт российского газа, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Председатель не использовала прилагательные "российский" или "нероссийский" в своем выступлении. (...) Она говорила о цене на газ, который используется для производства электроэнергии. Это специфический элемент, над которым мы работали, чтобы установить "потолок" на цену используемого для производства электричества газа", - прокомментировал пресс-секретарь речь фон дер Ляйен в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"И параллельно с этим будет рассмотрено, как зафиксировать "потолок" цен при торговле газом в Европе. То есть это не связано напрямую с ценами за импорт на европейском рынке", - добавил Мамер.
Он предложил дождаться публикации письма главы Еврокомиссии европейским лидерам перед неформальным саммитом ЕС 7 октября в Праге, которое та анонсировала в своем выступлении в Страсбурге, а также дискуссии по данной теме глав государств и правительств стран Евросоюза.
Представитель ЕК отметил, что фон дер Ляйен определила общий курс, но есть детали, которые требуют обсуждения. "Председатель определила направления действий, а все детали ещё предстоит уточнить в ближайшем будущем", - объяснил пресс-секретарь.
Отвечая на соответствующий вопрос, он высказал мнение, что председатель Еврокомиссии "ожидает от неформального саммита в пятницу дискуссии, которая позволит подтвердить факт" того, что лидеры понимают серьёзность различных "вызовов, стоящих перед Европой".
Мамер указал на то, что в процессе подготовки предложений ЕК необходимо учитывать "возможные национальные различия, так как известно, что энергетические составляющие у стран ЕС разные, зависимость от российского газа разная, экономические структуры государств-членов разные".
По его словам, нужно дать возможность высказаться всем сторонам - чтобы "вместе прийти к приемлемому европейскому решению". Он полагает, что совещание в Праге будет чрезвычайно полезным с этой точки зрения.
Пресс-секретарь считает, что сейчас трудно называть сроки, когда будет готово окончательное предложение ЕК.
При этом он счел нужным подчеркнуть: "Что бы мы ни предпринимали, чрезвычайно важно, чтобы мы были уверены, что нам удается воздействовать на стоимость газа, не ставя под вопрос безопасность снабжения".
Выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен заявила, что меры ЕК от 14 сентября в связи с высокими ценами на энергию и согласованная 4 октября странами ЕС позиция по плану отказа от зависимости от российского ископаемого топлива - REPowerEU - это только "первичная подушка безопасности".
"Я направлю главам государств и правительств письмо с "дорожной картой" перед нашим совещанием в Праге, которое состоится через два дня на этой неделе", - сказала председатель ЕК. "Разумеется, всё это будет касаться цен на энергию", - пояснила она.
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе
Брюссель готовит заседание комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении до конца октября - Боррель
Нефтяной бизнес США выступил против ограничений на экспорт нефтепродуктов
Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к лире
Число случаев COVID-19 в мире превысило 619,8 млн - университет Хопкинса
За 30 лет более 3 тысяч человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах
Отголоски землетрясения магнитудой 5,1 в Иране ощутили в Азербайджане
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank поможет купить собственную квартиру!
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично