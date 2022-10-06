Фондовые рынки Европы закрылись снижением после роста в предыдущие три сессии

Фондовый рынок Западной Европы закончил торги в среду снижением, тогда как до этого индексы активно росли три дня подряд и завершили предыдущую сессию рекордным подъемом за полгода.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,02% и составил 398,91 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,48%, германский DAX - на 1,21%, французский САС 40 - на 0,9%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли по 1,52%.
Негативным фактором для европейского рынка стали сохраняющиеся опасения по поводу глобальной рецессии, нашедшие подтверждение в ряде статданных.
Так, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг еврозоны, рассчитываемый S&P Global, в сентябре составил 48,8 пункта, что является минимальным значением показателя с февраля 2021 года, свидетельствуют окончательные данные. Предварительные данные указывали на снижение индекса до 48,9 пункта с августовских 49,8 пункта.
Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности в секторе.
В Италии PMI в секторе услуг упал до 48,8 с 50,5 пункта, в Германии - до 45 с 47,7 пункта, а во Франции индикатор вырос до 52,9 с 51,2 пункта.
Сводный PMI в еврозоне снизился в сентябре до 48,1 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, обновив минимум с января 2021 года.
Кроме того, профицит баланса внешней торговли Германии в августе сократился до 1,2 млрд евро по сравнению с 13,7 млрд евро годом ранее и 3,4 млрд евро в июле.
Объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в позапрошлом месяце повысился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 133,1 млрд евро. Импорт увеличился на 3,4%, до 131,9 млрд евро.
Тем временем объем промышленного производства во Франции в августе подскочил на 2,4% относительно июля, когда показатель снизился на 1,6%. Рост стал рекордным с января 2021 года, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.
Акции Bang & Olufsen A/S подешевели на 7,6%. Датский производитель дорогих аудиосистем, наушников и другой электроники получил чистый убыток в первом финансовом квартале и сократил выручку на 8,2%.
Цена бумаг Tesco Plc опустилась на 4,1%. Крупнейший британский продуктовый ритейлер сократил доналоговую прибыль в первом полугодии 2023 финансового года в 2,8 раза и немного ухудшил годовой прогноз, отметив изменение поведения потребителей в условиях высокой инфляции.
Капитализация финской авиакомпании Finnair выросла на 1,5% на новости, что компания в сентябре перевезла 890,5 тыс. пассажиров, на 1,1% больше, чем в августе. В сентябре прошлого года показатель составлял 298,2 тыс.
Бумаги польского издателя видеоигр CD Projekt подорожали на 1,7% после того, как компания сообщила, что работает над несколькими крупными играми, включая проекты во вселенной "Ведьмака".
Лидерами снижения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 выступают акции шведского банка Avanza Bank Holding (-13,4%).
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