КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря в четверг, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.
Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, запуски произошли из района Самсок в Пхеньяне между 6:01 и 6:23 утра (01:01-01:23).
"Наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - заявили военные.
В свою очередь, телеканал NHK сообщает, что министерство обороны Японии подтвердило произведенные КНДР запуски.
Как сообщил журналистам министр обороны Ясукадзу Хамада, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны и пролетели от 350 до 800 км на максимальной высоте от 50 до 100 км. По его словам, повреждений японских самолетов или судов не зафиксировано.
Он добавил, что Япония подала протест Северной Корее через свое посольство в Пекине.
В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал неоднократные запуски ракет Северной Кореей в течение короткого промежутка времени "абсолютно неприемлемыми".
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