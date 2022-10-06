На побережье Греции прошла операция по спасению мигрантов после крушения судна

Крупномасштабная спасательная операция проводилась у греческого острова Китира, где парусное судно со 100 мигрантами на борту налетело на скалы и затонуло из-за сильного ветра в среду вечером, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на местные власти.
По данным береговой охраны острова, в операции приняли участие ее суда, частные катера и спасательный вертолет. Оказать помощь пытались и местные жители, ставшие очевидцами крушения.
Власти информировали, что на данный момент были спасены семь человек.
Как пишет АР, Китира находится примерно в 400 км к западу от Турции. Он располагается на маршруте, который часто используется при контрабандной перевозке мигрантов в Италию.
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