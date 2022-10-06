Нефтяной бизнес США выступил против ограничений на экспорт нефтепродуктов

Крупнейшие нефтяные торговые группы США заявили во вторник о "серьезных опасениях" по поводу того, что администрация Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта топлива для снижения потребительских цен, призвав высокопоставленных чиновников исключить этот вариант.

В совместном письме министру энергетики Дженнифер Гранхолм Американский институт нефти и Ассоциация американских производителей топлива и нефтехимии заявили, что "недавние обсуждения с официальными лицами вызывают серьезные опасения, что администрация может ввести запрет или ограничения на нефтепродукты как средство увеличения внутренних запасов бензина и дизельного топлива".

Авторы послания предупредили, что запрет на экспорт продуктов переработки "нарушит работу мировых рынков и нанесет ущерб национальной безопасности и геополитическому положению США".

Они считают, что запрет или ограничение экспорта продуктов переработки может привести к снижению уровня запасов, сокращению внутренних мощностей по переработке, окажет повышательное давление на потребительские цены на топливо, а также "оттолкнет союзников США".

"По этим причинам мы настоятельно призываем администрацию Байдена отказаться от этого варианта и вместо этого сосредоточиться на совместной с нами разработке политики, которая укрепит энергетическую безопасность США и защитит потребителей", указали авторы.

"Наша нефтеперерабатывающая промышленность мирового класса производит больше продуктов переработки, чем потребляют США, что позволяет Соединенным Штатам быть чистым экспортером топлива для обеспечения стабильных и доступных поставок энергии нашим союзникам", - говорится в письме.

В нем подчеркивается, что способность США поставлять энергию на мировые рынки "обеспечивает важные преимущества для национальной безопасности и внешней политики США, в дополнение к предоставлению высококачественных рабочих мест на производстве".