ЕС проведет в Праге 6-7 октября первое заседание Европейского политического сообщества и неформальный саммит

Столица председательствующей в Совете ЕС Чехии Прага будет в четверг и пятницу центром проведения двух крупных форумов, организуемых Евросоюзом: первой встречи лидеров Европейского политического сообщества (ЕПС) и неформального заседания Европейского совета.

В Праге будут обсуждаться такие темы, как мир и безопасность, экономическая ситуация, энергетика и климат, а также миграция и транспорт.

На подготовительном этапе в сентябре представители Евросовета сообщили журналистам, что приглашения будут разосланы руководству Албании, Австрии, Армении, Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Кипру, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Косово, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдавии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, Украины, Великобритании.

В пятницу в Праге состоится неформальный саммит ЕС.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в своем письме главам государств и правительств назвал три основных вопроса повестки совещания 27 лидеров ЕС: события на Украине, энергетика и экономическая ситуация.

"Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше увеличить давление на Россию (...) На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - написал глава Евросовета.

Руководители ЕС, отметил он, обсудят, "как лучше всего защитить критически важную инфраструктуру" союза. Наша главная цель - обеспечить надежность поставок и доступную энергию для наших домашних хозяйств и предприятий, особенно с приближением зимних холодов", - говорится в письме председателя Европейского совета.