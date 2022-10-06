Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 октября ЦБА установил на уровне 1.6853 маната/1EUR (5 октября - 1.6952 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 октября установил на уровне 0.0280 манат/1RUB (5 октября - 0.0285 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 6 октября ЦБА сохранил на уровне 0.0915 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков