Число случаев COVID-19 в мире превысило 619,8 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 619 млн 806 тыс. 38, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 552 тыс. 289 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 млн 552 тыс. 187 и 1 млн 61 тыс. 490.

Индия - 44 млн 604 тыс. 463 и 528 тыс. 745.

Франция - 35 млн 856 тыс. 904 и 156 тыс. 359.

Бразилия - 34 млн 699 тыс. 17 и 686 тыс. 573.

Германия - 33 млн 652 тыс. 255 и 150 тыс. 289.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 841,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 246 человек, в Индии 376, Бразилии - 3 тыс. 188, Франции - 2 тыс. 368, Германии - 1 тыс. 792.