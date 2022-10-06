В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе

В Министерстве обороны Азербайджана в четверг опровергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе двух стран.
«Распространенная 5 октября информация армянской стороны о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии из минометов и крупнокалиберного оружия позиций вооруженных сил Армении – очередная дезинформация противоположной стороны», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что в среду вечером именно армянская сторона с позиций в направлении населенного пункта Истису Басаркечарского района подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии.
«Подразделения азербайджанской армии принимают меры только в ответ на провокации армянской стороны. Вся ответственность за обострение в очередной раз ситуации лежит полностью на военно-политическом руководстве Армении», - добавили в Минобороны.
Р.Керимов
Нефтяной бизнес США выступил против ограничений на экспорт нефтепродуктов
Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к лире
Число случаев COVID-19 в мире превысило 619,8 млн - университет Хопкинса
За 30 лет более 3 тысяч человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах
Отголоски землетрясения магнитудой 5,1 в Иране ощутили в Азербайджане
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Президент Южной Кореи в ответ на ракетные пуски КНДР пообещал сотрудничать с Японией и США для защиты нации
На побережье Греции прошла операция по спасению мигрантов после крушения судна
ЕС проведет в Праге 6-7 октября первое заседание Европейского политического сообщества и неформальный саммит
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank поможет купить собственную квартиру!
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично