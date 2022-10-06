В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе

В Министерстве обороны Азербайджана в четверг опровергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе двух стран.

«Распространенная 5 октября информация армянской стороны о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии из минометов и крупнокалиберного оружия позиций вооруженных сил Армении – очередная дезинформация противоположной стороны», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что в среду вечером именно армянская сторона с позиций в направлении населенного пункта Истису Басаркечарского района подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии.

«Подразделения азербайджанской армии принимают меры только в ответ на провокации армянской стороны. Вся ответственность за обострение в очередной раз ситуации лежит полностью на военно-политическом руководстве Армении», - добавили в Минобороны.

Р.Керимов