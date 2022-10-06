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Это интересно 06.10.2022 12:20

Представители Маска пока не согласовали условия закрытия сделки с Twitter

Представители американского миллиардера Илона Маска и Twitter Inc. все еще не договорились об условиях соглашения, которое позволило бы главе Tesla Inc. завершить сделку по покупке соцсети.

Стороны ранее провели безуспешные переговоры о возможном уменьшении цены сделки, однако в начале текущей недели Маск сказал, что готов завершить покупку на прежних условиях.

Как сообщалось, Маск предлагает закрыть сделку по цене $54,2 за бумагу. Именно такая сумма фигурировала в изначальном соглашении, достигнутом в апреле. Общая стоимость Twitter тогда была оценена в $44 млрд.

Между тем на текущий момент стороны не завершили обсуждение деталей предложения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Камнем преткновения в том числе является вопрос о том, что требуется от сторон для прекращения судебного разбирательства по поводу сделки и будет ли закрытие сделки зависеть от получения Маском необходимого финансирования задолженности.

Первоначально стороны рассчитывали избежать судебного заседания. Они договорились отложить дачу показаний Маска, чтобы продолжить попытки прийти к соглашению по поводу дальнейших действий, отмечают источники.

Юристы сторон в последние несколько недель провели ряд телефонных бесед, в ходе которых обсуждалась возможность уменьшения цены покупки Twitter, однако им не удалось договориться об условиях потенциального соглашения.

При этом переговоры завершились до того, как Маск направил юристам письмо с предложением вернуться к первоначальным условиям сделки.

В июле миллиардер внезапно уведомил Twitter о намерении разорвать сделку, поскольку он не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов. Стороны сделки подали встречные иски, начало разбирательств в суде штата Делавэр было назначено на 17 октября.

Несмотря на тяжбу, акционеры Twitter на внеочередном собрании 13 сентября одобрили предложение Маска о покупке компании. Как показали итоги голосования, 98,6% акционеров поддержали сделку.

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