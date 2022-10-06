Представители Маска пока не согласовали условия закрытия сделки с Twitter

Представители американского миллиардера Илона Маска и Twitter Inc. все еще не договорились об условиях соглашения, которое позволило бы главе Tesla Inc. завершить сделку по покупке соцсети.
Стороны ранее провели безуспешные переговоры о возможном уменьшении цены сделки, однако в начале текущей недели Маск сказал, что готов завершить покупку на прежних условиях.
Как сообщалось, Маск предлагает закрыть сделку по цене $54,2 за бумагу. Именно такая сумма фигурировала в изначальном соглашении, достигнутом в апреле. Общая стоимость Twitter тогда была оценена в $44 млрд.
Между тем на текущий момент стороны не завершили обсуждение деталей предложения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Камнем преткновения в том числе является вопрос о том, что требуется от сторон для прекращения судебного разбирательства по поводу сделки и будет ли закрытие сделки зависеть от получения Маском необходимого финансирования задолженности.
Первоначально стороны рассчитывали избежать судебного заседания. Они договорились отложить дачу показаний Маска, чтобы продолжить попытки прийти к соглашению по поводу дальнейших действий, отмечают источники.
Юристы сторон в последние несколько недель провели ряд телефонных бесед, в ходе которых обсуждалась возможность уменьшения цены покупки Twitter, однако им не удалось договориться об условиях потенциального соглашения.
При этом переговоры завершились до того, как Маск направил юристам письмо с предложением вернуться к первоначальным условиям сделки.
В июле миллиардер внезапно уведомил Twitter о намерении разорвать сделку, поскольку он не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов. Стороны сделки подали встречные иски, начало разбирательств в суде штата Делавэр было назначено на 17 октября.
Несмотря на тяжбу, акционеры Twitter на внеочередном собрании 13 сентября одобрили предложение Маска о покупке компании. Как показали итоги голосования, 98,6% акционеров поддержали сделку.
Армения в период оккупации Карабаха и В.Зангезура нанесла экологии Азербайджана ущерб в $9,5 млрд - Генпрокуратура
Генпрокурор Азербайджана призвал иностранные государства отказаться от двойных стандартов при оценке действий азербайджанских военных
В Карабахе и Восточном Зангезуре построят три больничных комплекса модульного типа
ЕС утвердил 8-й пакет санкций против РФ, создал юридическую базу для «потолка» цен на российскую нефть
Цинк и медь дорожают после запрета LME на поставки с УГМК
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели $30,5 млн
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Лукашенко оценил в 3% падение реальных доходов населения Белоруссии за год
Новые санкции ЕС включают запрет на экспорт в РФ технических изделий для авиаотрасли
Туризм стал одним из ключевых направлений сотрудничества прикаспийских стран
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank поможет купить собственную квартиру!
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично