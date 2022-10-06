Польша и Британия намерены усилить сотрудничество в развитии зенитных ракетных комплексов

Польша и Британия изучают возможность развивать сотрудничество в области зенитных ракетных комплексов, сообщает в четверг Defense news.
О планах создать такого партнерство стороны объявили накануне в ходе визита в Польшу главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.
Так, ранее Польша активизировала приобретение зенитных ракет малой дальности. В апреле 2022 года глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, подписал контракт на приобретение системы ПВО ближнего радиуса действия Narew, где используются ракеты CAMM европейского разработчика MBDA. Первая такая система уже поступила в польские войска, вторая должна прибыть в первой половине 2023 года.
Теперь в рамках планируемого партнерства Польши и Британии стороны планируют расширить использование зенитных ракет CAMM для польских сухопутных и морских сил. При этом ракеты CAMM состоят на вооружение британских военных, а их сухопутный вариант, известный как Sky Sabre, размещен британцами на польской территории.
Кроме того, Варшава заинтересована в разработке ракет, которые можно использовать на системах ПВО среднего радиуса действия Wisla и на планируемых к постройке трех фрегатах типа Miecznik, основанных на британских наработках.
Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве при работе с польскими ПВО ближнего радиуса действия PSR-A Pilica. В частности, Варшава подписала контракт на получение 21 единицы модернизированных PSR-A Pilica, оснащенных ракетами CAMM.
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