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Бизнес и законодательство 06.10.2022 13:22

Цинк и медь дорожают после запрета LME на поставки с УГМК

Цены на медь и цинк на Лондонской бирже металлов (LME) существенно растут в четверг после падения в последние месяцы на опасениях слабого спроса на цветные металлы со стороны Китая.

Причиной этого стала новость о том, что LME запретила новые поставки меди и цинка "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) и одной из ее "дочек" после того, как Великобритания ввела санкции против президента УГМК Искандара Махмудова, сообщает Bloomberg.

Этот шаг является самым значительным ограничением российских поставок металлов на LME с начала спецоперации РФ на Украине, отмечает агентство. Металлы, включая медь, цинк и алюминий, не подпадали под санкции США или Европы, хотя в отрасли усиливаются дебаты о том, должна ли биржа действовать независимо и блокировать новые поставки российского сырья.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В том числе в него входит АО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ), который является ведущим производителем металлического цинка и сплавов на его основе в РФ. В середине марта УГМК заявила, что Искандер Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.

С текущего момента металл УГМК и ЧЦЗ может поставляться на склады LME только в том случае, если владелец сможет доказать бирже, что это не будет являться нарушением санкций, в том числе, что он был продан до того, как Махмудов подпал под санкции Великобритании 26 сентября, и что ни одна из компаний не имеет экономического интереса к металлу.

Медь УГМК, которая сейчас находится в системе складов LME, под санкции не подпадает, а челябинского цинка на складах нет, говорится в сообщении биржи.

Цена цинка подскочила на 4,4% утром в четверг, медь и алюминий подорожали на 2,4%.

С пикового уровня, зафиксированного в апреле, цинк подешевел примерно на 30%, а цены на медь упали на 26% с мартовского максимума. Негативными факторами для рынка выступали ожидания сокращения спроса со стороны Китай, в том числе из-за низкой активности строительного сектора страны, а также опасения относительно замедления темпов мирового экономического роста.

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