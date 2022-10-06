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Внешняя политика 06.10.2022 12:24

Генпрокурор Азербайджана призвал иностранные государства отказаться от двойных стандартов при оценке действий азербайджанских военных

Генеральная прокуратура Азербайджана создала отдельную следственную группу для расследования видео якобы расстрела азербайджанскими военными армянских солдат, заявил генеральный прокурор Кямран Алиев.

«Нас волнует поведение некоторых посольств (в Азербайджане – ИФ), а также стран. Здесь видны двойные стандарты. Почему-то никто никогда не задаётся вопросом, почему армянская сторона не провела расследование ни по одному подобному факту (расстрела азербайджанских военных или надругательств над телами азербайджанских военных – ИФ) в отношении азербайджанских военнослужащих. Азербайджан же всегда изучал подобные видео и в отношении 4 человек были открыты уголовные дела» - сказал Алиев на брифинге в четверг.

По его словам, что касается последнего видео (появилось в соцсетях в минувшие выходные – ИФ), то «идёт расследование и его результаты будут озвучены». При этом он подчеркнул, что по данному расследованию создана отдельная следственная группа.

Он также отметил, что такими нападками пытаются оказать давление на Азербайджан. «Мы против применения двойных стандартов и хотели бы видеть объективность в таких вопросах», - добавил Генпрокурор.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, ВОЕННЫЕ, СЛЕДСТВИЕ

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