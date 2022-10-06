Не менее 15 мигрантов погибли в Эгейском море в результате кораблекрушения

По меньшей мере 15 нелегальных мигрантов погибли у берегов Греции, а десятки считаются пропавшими без вести после того, две лодки с нелегалами затонули около острова Лесбос, сообщает в четверг Associated Press (AP).

По данным местной береговой охраны, на лодках находились 40 человек, восемь из них удалось спасти.

Кроме того, в среду вечером парусное судно со 100 мигрантами затонуло у греческого острова Китира, после чего власти организовали крупномасштабную спасательную операцию.

В ней приняли участие корабли береговой охраны, частные катера и спасательный вертолет. Оказать помощь пытались и местные жители, ставшие очевидцами крушения. Власти сообщали, что спасены 30 человек.

Большинство мигрантов, добирающихся до Греции, направляются из соседней Турции. В последние месяцы их нелегальные перевозчики изменили маршруты, чтобы избежать патрулей на греческих островах рядом с турецким побережьем.