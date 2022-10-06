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Происшествия 06.10.2022 12:34

Азербайджан за последние 2 года вернул Армении 164 пленных и тела свыше 1,7 тыс. армянских военных - Генпрокуратура

Азербайджан за период с осени 2020 года по сентябрь 2022 года вернул Армении 164 пленных и тела 1713 военных, заявили старший помощник генпрокурора Азербайджана по особым поручениям Ильгар Сафаров на брифинге в четверг.

Сафаров подчеркнул, что, в том числе, Еревану были возвращены 17 военных и тела 133 армянских военнослужащих, которые были взяты в плен и убиты в ходе боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября при предотвращении провокации ВС Армении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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