Азербайджан за последние 2 года вернул Армении 164 пленных и тела свыше 1,7 тыс. армянских военных - Генпрокуратура

Азербайджан за период с осени 2020 года по сентябрь 2022 года вернул Армении 164 пленных и тела 1713 военных, заявили старший помощник генпрокурора Азербайджана по особым поручениям Ильгар Сафаров на брифинге в четверг.

Сафаров подчеркнул, что, в том числе, Еревану были возвращены 17 военных и тела 133 армянских военнослужащих, которые были взяты в плен и убиты в ходе боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября при предотвращении провокации ВС Армении.

Б.Рустамбеков