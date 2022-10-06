Мужчина, напавший на детский сад в Таиланде, покончил жизнь самоубийством

Экс-сотрудник таиландской полиции, устроивший в четверг массовую стрельбу в детском саду на северо-востоке Таиланда, после нападения совершил самоубийство, передают западные СМИ.
По их данным, перед этим он застрелил свою семью.
Ранее в четверг тайские СМИ сообщали, что не менее 30 человек, большинство из которых - дети, погибли после того, как неизвестный открыл стрельбу в детском дошкольном учреждении в провинции Нонгбуалампху. Отмечалось, что напавший начал стрелять, а затем скрылся с места преступления на пикапе с номерами Бангкока.
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