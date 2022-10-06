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Регион 06.10.2022 13:05

По инициативе Азербайджана разработан проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов по Каспию - Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об огромном потенциале каспийского побережья в плане туризма.

"Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона путешественников ежегодно. То есть, потенциал огромный. Особенно, если учитывать уникальную природу, возможности для активного и оздоровительного отдыха", - сказал он в четверг, выступая на Втором Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в Москве.

По словам премьера, необходимы практические договоренности между прикаспийскими государствами, которые позволят нарастить туристические обмены. Он предложил ускорить согласование соглашения о сотрудничестве.

"Иран передал на рассмотрение сторон проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма. А по предложению Азербайджана разработан проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов по Каспийскому морю. Предлагаю ускорить согласование этих документов. И договориться о регулярных встречах руководителей туристической отрасли. Вместе мы сможем создать конкурентоспособные продукты для путешествий, открыть новые направления - в том числе, по морю с посещением портовых городов", - подчеркнул Мишустин.

Решение о создании КЭФ было принято лидерами каспийской "пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) на Пятом саммите 12 августа 2018 года в Актау (Казахстан). Форум нацелен на развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры прикаспийских государств.

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