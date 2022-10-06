ЕС ввел запрет на импорт из РФ продукции объемом около 7 млрд евро, в том числе стальной и химической промышленности

Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета ввел дополнительные ограничения на импорт российской продукции оценочным объемом около 7 млрд евро.

Как следует из заявления Еврокомиссии, будет запрещен ввоз в ЕС из России готовой продукции и полуфабрикатов из стали (для некоторых полуфабрикатов будет установлен переходный период), машин и оборудования, транспортных средств.

Также запрет коснется пластмасс, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых товаров химпрома и ювелирных изделий не из золота.