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Дальнее зарубежье 06.10.2022 13:14

ЕС ввел запрет на импорт из РФ продукции объемом около 7 млрд евро, в том числе стальной и химической промышленности

Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета ввел дополнительные ограничения на импорт российской продукции оценочным объемом около 7 млрд евро.

Как следует из заявления Еврокомиссии, будет запрещен ввоз в ЕС из России готовой продукции и полуфабрикатов из стали (для некоторых полуфабрикатов будет установлен переходный период), машин и оборудования, транспортных средств.

Также запрет коснется пластмасс, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых товаров химпрома и ювелирных изделий не из золота.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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