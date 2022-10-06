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Регион 06.10.2022 13:39

Туризм стал одним из ключевых направлений сотрудничества прикаспийских стран

Туризм является одним из ключевых направлений сотрудничества России, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, число взаимных туристических поездок достигает сейчас 12,5 млн, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Туризм - одно из ключевых направлений сотрудничества между нашими странами. Объем взаимных турпотоков уже сегодня составляет 12,5 млн поездок. Потенциал - на порядок больше", - написала она в своем телеграм-канале по итогам участия во Втором Каспийском экономическом форуме в Москве.

По словам Догузовой, в ходе "круглого стола" с представителями стран-участников форума были определены направления совместной работы на ближайшее время.

"Ключевые задачи в туризме Каспийского региона сегодня - повысить доступность туристических направлений, развить курортные территории, разработать трансграничные маршруты, запустить круизное сообщение между странами", - добавила глава Ростуризма.

По ее словам, в Астрахани достраивается круизный лайнер "Пётр Великий" для круизов на Каспийском море, его постройка должна быть завершена в 2023 году.

"Все основные направления сотрудничества в туризме мы отразили в проекте соглашения о сотрудничестве - рассчитываем его подписать в ближайшее время", - добавила Догузова.

Второй Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. Решение о создании КЭФ было принято лидерами каспийской "пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) на Пятом саммите 12 августа 2018 года в Актау (Казахстан). Форум нацелен на развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры прикаспийских государств.

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