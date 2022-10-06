В Баку 19-21 октября обсудят защиту морской окружающей среды Каспия – премьер Азербайджана

В Баку 19-21 октября 2022 года планируется проведение шестой конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря, сообщил премьер-министр Азербайджана Али Асадов. «В этом месяце - 19-21 октября - в Баку планируется проведение шестой конференции сторон рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря», - заявил Асадов, выступая в четверг на пленарном заседании Второго Каспийского экономического форума в Москве. Р.Керимов

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