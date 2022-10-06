ЕС утвердил 8-й пакет санкций против РФ, создал юридическую базу для «потолка» цен на российскую нефть

Евросоюз в четверг утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ.

"Совет сегодня принял решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В документе отмечается, что ЕС, в частности, вводит юридическую базу для реализации "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов третьим странам.

Новые санкции также включают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.