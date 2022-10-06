ЕС утвердил 8-й пакет санкций против РФ, создал юридическую базу для «потолка» цен на российскую нефть

Евросоюз в четверг утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ.
"Совет сегодня принял решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
В документе отмечается, что ЕС, в частности, вводит юридическую базу для реализации "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов третьим странам.
Новые санкции также включают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях.
Армения в период оккупации Карабаха и В.Зангезура нанесла экологии Азербайджана ущерб в $9,5 млрд - Генпрокуратура
Генпрокурор Азербайджана призвал иностранные государства отказаться от двойных стандартов при оценке действий азербайджанских военных
В Карабахе и Восточном Зангезуре построят три больничных комплекса модульного типа
В Баку 19-21 октября обсудят защиту морской окружающей среды Каспия – премьер Азербайджана
Азербайджан за последние 2 года вернул Армении 164 пленных и тела свыше 1,7 тыс. армянских военных - Генпрокуратура
Представители Маска пока не согласовали условия закрытия сделки с Twitter
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Лукашенко оценил в 3% падение реальных доходов населения Белоруссии за год
Новые санкции ЕС включают запрет на экспорт в РФ технических изделий для авиаотрасли
Туризм стал одним из ключевых направлений сотрудничества прикаспийских стран
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank поможет купить собственную квартиру!
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично