Новые санкции ЕС включают запрет на экспорт в РФ технических изделий для авиаотрасли

Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров в РФ. Под запрет среди прочего попал экспорт "технических изделий, используемых в авиационном секторе", сказано на сайте Еврокомиссии. Антироссийские санкции, введенные ЕС 26 февраля, предусматривают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

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