Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 87.76 +1.24 Brent 93.37 +1.57

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 06.10.2022 17:27

Саудовская Аравия выпустила «зеленые» бонды на $3 млрд, включая 100-летние на $500 млн

Саудовская Аравия дебютировала на рынке с выпуском "зеленых" гособлигаций, разместив три выпуска на общую сумму $3 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) продал номинированные в долларах США бумаги со сроками погашения 5 лет, 10 лет и 100 лет. Доходность первых двух выпусков превысила соответственно на 125 базисных пунктов и 165 б.п. доходность аналогичных по сроку обращения американских гособлигаций. Объем продаж составил $1,25 млрд для каждого выпуска.

Доходность столетних бондов составила 6,7% годовых, объем размещения - $500 млн.

В размещении принимали участие банки Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

"Страны Персидского залива с начала года являются лучшим местом, чтобы спрятаться и пережить шторм. Особенно с такими ценами на нефть, как сейчас", - полагает исполнительный директор по управлению активами с фиксированной доходностью дубайской Arqaam Capital Зейна Ризк.

Мировой рынок бондов оказался под давлением, поскольку центральные банки разных стран повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что привело к падению индекса облигаций Bloomberg Global Aggregate в этом году на 19%.

Обычно столетние бонды выпускаются в более благоприятных рыночных условиях, но инвесторы полагают, что цена размещения и сильное финансовое положение королевства сделали нынешний выпуск привлекательным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ГООБЛИГАЦИИ, ВЫПУСК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az