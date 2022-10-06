Саудовская Аравия выпустила «зеленые» бонды на $3 млрд, включая 100-летние на $500 млн

Саудовская Аравия дебютировала на рынке с выпуском "зеленых" гособлигаций, разместив три выпуска на общую сумму $3 млрд, сообщает The Wall Street Journal.
Суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) продал номинированные в долларах США бумаги со сроками погашения 5 лет, 10 лет и 100 лет. Доходность первых двух выпусков превысила соответственно на 125 базисных пунктов и 165 б.п. доходность аналогичных по сроку обращения американских гособлигаций. Объем продаж составил $1,25 млрд для каждого выпуска.
Доходность столетних бондов составила 6,7% годовых, объем размещения - $500 млн.
В размещении принимали участие банки Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.
"Страны Персидского залива с начала года являются лучшим местом, чтобы спрятаться и пережить шторм. Особенно с такими ценами на нефть, как сейчас", - полагает исполнительный директор по управлению активами с фиксированной доходностью дубайской Arqaam Capital Зейна Ризк.
Мировой рынок бондов оказался под давлением, поскольку центральные банки разных стран повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, что привело к падению индекса облигаций Bloomberg Global Aggregate в этом году на 19%.
Обычно столетние бонды выпускаются в более благоприятных рыночных условиях, но инвесторы полагают, что цена размещения и сильное финансовое положение королевства сделали нынешний выпуск привлекательным.
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