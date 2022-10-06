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Дальнее зарубежье 06.10.2022 18:01

IBM вложит $20 млрд в развитие бизнеса в регионе вдоль реки Гудзон в течение 10 лет

Американская International Business Machines инвестирует $20 млрд в развитие бизнеса в долине реки Гудзон в течение ближайшего десятилетия, сообщается в пресс-релизе компании.

В нем говорится, что в четверг президент США Джо Байден и глава IBM Арвинд Кришна посетят завод компании в Покипси (штат Нью-Йорк). Во время этого визита будет объявлено о будущих инвестициях, целью которых является расширение технологической экосистемы штата для открытия новых возможностей в области полупроводников, "гибридных облаков", искусственного интеллекта и квантовых компьютеров.

В долине Гудзона работает свыше 7,5 тыс. сотрудников IBM. В том числе в Покипси находится первый Центр квантовых вычислений компании.

Котировки акций IBM снижаются на 0,3% в ходе предварительных торгов в четверг. Рыночная стоимость компании в текущем году сократилась на 5,9% (до $113,4 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 17%.

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Тэги: США, IBM, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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