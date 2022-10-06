Первый вице-президент Ирана назвал опасным расширение НАТО на Восток

Расширение НАТО на Восток - опасно, Иран выступает за стабильность и безопасность в регионе, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Мы, конечно, выступаем за стабильность и безопасность в регионе. Хочу сказать, что расширение НАТО на Восток - это опасно", - сказал Мохбер.

Говоря о напряженности в регионе, он отметил, что Тегеран считает причиной этого присутствие НАТО в регионе.

Он также поблагодарил Россию за усилия по восстановлению СВПД и устранению санкций, введенных против Ирана. "(Благодарны) за позицию России по поддержке нашей позиции в области тех обвинений, которые Международное агентство по атомной энергии против нас выдвигает", - добавил Мохбер.