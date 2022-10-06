Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 87.76 +1.24 Brent 93.37 +1.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.10.2022 16:21

Казахстан будет осуществлять разнонаправленную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение безопасности - Токаев

Внешняя политика Казахстана должна быть сбалансированной и нацеленной на обеспечение региональной и глобальной безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"По моему глубокому убеждению, наше государство должно осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение региональной и глобальной безопасности", - сказал Токаев в ходе форума народной коалиции в четверг в Астане.

Президент подчеркнул, что "Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава ООН".

"Казахстан будет предпринимать активные усилия для укрепления авторитета ООН как универсальной и безальтернативной международной организации. Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - акцентировал Токаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛИТИКА


Похожие новости


Токаев: атомная энергия не должна быть губительным инструментом международной борьбы Президент Казахстана поручает усилить миграционный контроль в связи с потоком в страну граждан России В Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября Президент Казахстана на полях Генассамблеи ООН встретится с руководством Евросоюза и главами ряда государств Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности - Токаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az