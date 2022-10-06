Казахстан будет осуществлять разнонаправленную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение безопасности - Токаев

Внешняя политика Казахстана должна быть сбалансированной и нацеленной на обеспечение региональной и глобальной безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"По моему глубокому убеждению, наше государство должно осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение региональной и глобальной безопасности", - сказал Токаев в ходе форума народной коалиции в четверг в Астане.

Президент подчеркнул, что "Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава ООН".

"Казахстан будет предпринимать активные усилия для укрепления авторитета ООН как универсальной и безальтернативной международной организации. Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - акцентировал Токаев.