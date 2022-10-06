Европарламент призывает увеличить военную помощь Украине

Депутаты Европарламента в резолюции, принятой в четверг, призвали государства ЕС и другие страны значительно увеличить свою военную помощь Украине.

Резолюция принята 504 голосами. Против нее проголосовали 26 депутатов, 36 воздержались.

"Колеблющиеся" государства-члены должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи", - говорится в документе по итогам октябрьской пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Резолюция также указывает на необходимость защиты критически важной инфраструктуры Евросоюза в связи с диверсией на газопроводах "Северные потоки".

По мнению европейских депутатов, "взрывы показывают, насколько опасной была политика увеличения зависимости от российского ископаемого топлива". Документ призывает государства-члены рассматривать защиту критически важной европейской инфраструктуры в качестве приоритета и "повышать ее устойчивость к внешним атакам".