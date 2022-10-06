Amazon наймет 150 тыс. временных сотрудников на праздничный сезон

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc.планирует нанять 150 тыс. работников на фоне приближения праздничного сезона, говорится в сообщении компании.

Они будут заниматься упаковкой, сортировкой и поставкой товаров. Средняя зарплата работников составит $19 в час.

Наибольшее число вакансий будет открыто в Калифорнии, Айдахо, Иллинойсе, Айове, Мичигане, Миссури, Техасе, Теннесси, Юте и Вашингтоне.

Между тем днем ранее на этой неделе компания сообщила, что приостанавливает прием сотрудников на работу в своем основном розничном подразделении до конца текущего года.

Таким образом, Amazon стала еще одной крупной технологической компанией, которая замораживает штат на фоне негативных экономических факторов, включая замедление темпов роста розничного сегмента, отмечает The Wall Street Journal.

Ограничения на привлечение новых сотрудников касаются только розничного подразделения Amazon и не распространяется на другие части компании, такие как высокодоходный "облачный" бизнес Amazon Web Services или масштабные складские операции, где работают сотни тысяч рабочих.

Котировки акций Amazon снижаются на 0,5% на предварительных торгах в четверг.