Морские круизы по Каспию впервые начнутся в 2023 году

Круизное судоходство по Каспийскому морю впервые в истории начнется в 2023 году, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с традиционными отраслями экономики. У нас два основных трека, по которым нужно активно работать, объединять усилия: первое - это логистика и все, что связано с транспортом. И второе очень важное направление, где всем нужно объединять усилия - все, что касается туристической инфраструктуры", - сказала она, выступая на "круглом столе" в рамках Второго Каспийского экономического форума.
"Я вижу большой очень потенциал в развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря. Это море очень конкурентное, оно гораздо теплее Черного, мелкое и идеально подходит для детского отдыха", - подчеркнула Догузова.
Отдельно глава Ростуризма остановилась на круизах по Каспийскому морю.
"Наверное, это самое недоработанное пока что направление. Здесь ключевой вызов - это сам круизный флот. Вы знаете, что на астраханских верфях строится круизный лайнер "Петр Великий". Мы рассчитываем, что до конца года он будет полностью готов и, начиная с 2023 года, у нас впервые в истории Каспийского моря начнется круизное судоходство", - заявила она.
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