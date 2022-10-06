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ТЭК 06.10.2022 19:04

Тариф на отопление в Литве вырос в 2 раза и может остаться на этом уровне весь сезон - Baltpool

Средний тариф на отопление в Литве, увеличившийся в начале текущего отопительного сезона в 2 раза - до 0,1029 евро за кВт.ч, может сохраниться на этом уровне в течение всего холодного сезона, прогнозирует литовская биржа энергоресурсов Baltpool.

"Это только начало отопительного сезона. Мы не знаем, какими будут цены, часть топлива еще не закуплена. Однако определенные прогнозы позволяют делать предположения, что эти цены (цены на отопление в октябре - BNS) приблизительно такие, какими они будут в течение всего отопительного сезона. Они, возможно, еще немного поднимутся (...), но это уже не будет в разы - мы говорим о нескольких процентах", - сообщил глава отдела по торговле биржи Вайдотас Йонутис журналистам в четверг.

По данным Госслужбы по регулированию энергетики Литвы, которые опубликовала Baltpool, средний тариф на централизованное отопление в октябре составляет 0,1029 евро за кВт.ч (без НДС) - в два раза больше, чем в прошлом году (0,0516 евро за кВт.ч) и почти на 25% больше, чем в начале прошлого отопительного сезона (0,0826 евро за кВт.ч).

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Тэги: ЛИТВА, ОТОПЛЕНИЕ, ТАРИФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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