Баку и Анкара обсудили возможности поставок электроэнергии по Зангезурскому энергокоридору

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в четверг в Стамбуле провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

«С участием делегаций Азербайджана и Турции мы провели эффективные обсуждения по газопроводу Игдыр-Нахчыван, экспорту электроэнергии из Нахчывана в Турцию, передаче электроэнергии по Зангезурскому энергокоридору, а также расширению сотрудничества с TPAO и BOTAS», -написал Шахбазов в своем микроблоге в Twitter.

Глава Минэнерго Азербайджана также сообщил, что в рамках азербайджано-турецкого энергетического форума с Донмезом была обсуждена деятельность рабочих групп по углеводородному сырью, возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, рынку электроэнергии и регулированию.

«Имеются большие возможности для новых совместных проектов», - написал Шахбазов.

Н.Аббасова