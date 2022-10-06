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ТЭК 06.10.2022 16:31

Баку и Анкара обсудили возможности поставок электроэнергии по Зангезурскому энергокоридору

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в четверг в Стамбуле провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

«С участием делегаций Азербайджана и Турции мы провели эффективные обсуждения по газопроводу Игдыр-Нахчыван, экспорту электроэнергии из Нахчывана в Турцию, передаче электроэнергии по Зангезурскому энергокоридору, а также расширению сотрудничества с TPAO и BOTAS», -написал Шахбазов в своем микроблоге в Twitter.

Глава Минэнерго Азербайджана также сообщил, что в рамках азербайджано-турецкого энергетического форума с Донмезом была обсуждена деятельность рабочих групп по углеводородному сырью, возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, рынку электроэнергии и регулированию.

«Имеются большие возможности для новых совместных проектов», - написал Шахбазов.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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