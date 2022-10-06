Алиев принимает участие в пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает в четверг участие в Праге (Чехия) в первом пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства. Р.Керимов

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