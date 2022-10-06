РФ рассчитывает до конца года заключить с Ираном договор по свопу, на первом этапе 5 млн т нефти и 10 млрд куб. газа в год

Россия рассчитывает до конца года заключить с Ираном договор по свопу нефти и газа.

"Прорабатываются технические детали. Вопросы и в транспорте, и в логистике, и в цене, и в тарифообразовании. То есть это коммерческие договоры, которые должны быть проработаны детально. Работают в этом направлении наши экономические операторы", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках II Каспийского экономического форума.

Он выразил надежду, что соответствующее соглашение будет подписано до конца года. "Я рассчитываю на это, потому что идет работа. Соответствующее взаимодействие идет между министерствами и компаниями", - добавил вице-премьер.

"Мы считаем, что на первом этапе - это около 5 млн тонн нефти в год, а газа - до 10 млрд куб. метров", - уточнил он.