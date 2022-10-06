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06.10.2022 16:49

Молодежный проект Yelo Ambassadors


Яркий банк страны - Yelo Bank, создал очередную возможность молодым людям, желающим креативно отличиться. Банк запускает проект «Yelo Ambassadors» для социально активных студентов.

Чтобы получить статус амбассадоров Yelo, молодые люди должны являться студентами бакалавриата, иметь учетную запись в социальных сетях с более чем 1000 подписчиков, креативное мышление и умение создавать интересные фото или видео публикации. Отобранные участники проекта должны уникальным образом представить бренд Yelo, ценности Банка, его имидж как работодателя, продукты и услуги, а также проекты, которые будут проводиться в самом Банке. Амбассадоры Yelo получат возможность трудоустройства с официальной заработной платой в Банке. Этот проект — отличная возможность для студентов, желающих построить карьеру в банковской сфере.

Мы приглашаем студентов присоединиться к проекту, чтобы стать частью современного корпоративного общества в Yelo Bank и получить ценный опыт с яркой командой. Крайний срок регистрации в проекте «Yelo Ambassadors» — 24 октября. Для регистрации необходимо перейти по этой ссылке, заполнить личные данные и выполнить требуемое задание: https://bit.ly/ylmbs

Есть дополнительные вопросы о банковских услугах, в том числе про кредит на зарплатную карту? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

YeloBankЯркийБанкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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