В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 937, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 108 случаях заражения.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались два человека (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 927 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 811 тыс. 379 человек (+ 151 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 631 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 848 тестов на коронавирус против 3 тыс. 863 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 266 тыс. 943 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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