В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 937, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 108 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались два человека (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 927 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 811 тыс. 379 человек (+ 151 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 631 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 848 тестов на коронавирус против 3 тыс. 863 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 266 тыс. 943 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков