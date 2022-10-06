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Здравоохранение 06.10.2022 16:50

В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 937, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 108 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались два человека (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 927 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 811 тыс. 379 человек (+ 151 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 631 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 848 тестов на коронавирус против 3 тыс. 863 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 266 тыс. 943 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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