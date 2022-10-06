50 узнаваемых брендов Азербайджана были определены на 6-м национальном конкурсе «Brand Award Azerbaijan» 2022 года, организованном «Caspian Energy Club» и проведенном при официальном партнерстве AZPROMO и KOBIA.

Как сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев в конкурсе приняли участие более 200 национальных корпоративных, сервисных и товарных брендов. Он сообщил, что в голосовании приняли участие до 19 802 респондентов из разных стран. При голосовании сохранялась прозрачность, поэтому с одного устройства можно было проголосовать только один раз.

«В результате национального конкурса «Brand Award Azerbaijan» нам удалось донести и развить национальные бренды до широкой аудитории. Стали известны субъекты малого и среднего бизнеса. Наряду с этим различные компании внедряли инновации в свою политику цифрового маркетинга, обновляли свои веб-сайты и информацию, проводили ребрендинг, что привело к узнаваемости их продуктов и услуг. Это одно из главных достижений проекта «Brand Award Azerbaijan». Мы выражаем благодарность всем брендам-участникам» - сообщил он.

Тельман Алиев подчеркнул, что торговые марки «Brand Award Azerbaijan» и «Brand Award» принадлежат «Caspian Energy Club» в 50 странах мира.

Председатель Caspian Energy Club и главный исполнительный директор группы Тельман Алиев сообщил, что 50 брендов, победивших в национальном конкурсе «Brand Award Azerbaijan», примут участие в конкурсе «Brand Award International», который пройдет в начале 2023 года.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в различных странах мира.