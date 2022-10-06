Баку и Анкара подпишут соглашение об укреплении сотрудничества в энергетике –Донмез

Азербайджан и Турция в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение по сотрудничеству в энергосфере, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"В ближайшее время между правительствами наших стран планируется подписание соглашения, нацеленного на дальнейшее развитие сотрудничества в энергетической сфере. В то же время с запуском в самое ближайшее совместной компании, созданной SOCAR и BOTAS, мы сделаем важный шаг для дальнейшего развития наших отношений", - сказал министр в четверг в Стамбуле, выступая на II-ом азербайджано-турецком энергетическом форуме.

Донмез добавил, что инфраструктурные проекты, такие как газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзерум и и TANAP, а также нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан вносят свой вклад в обеспечение энергобезопасности региона и Европы.

Министр добавил, что Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан как в государственном, так и в частном секторах в реализации концепции "Зеленая энергия", которую планируется реализовать на азербайджанских территориях, освобожденных от оккупации.

"Я верю, что мы придадим новый импульс нашим отношениям прогрессом, достигнутым нами в нефтегазовой сфере, и переводом многих успешных совместных проектов в область возобновляемых источников энергии. Наша цель - предложить рациональную дорожную карту, основанную на прочном фундаменте, предсказуемую и выполнимую. И в соответствии с этим видением мы продолжаем работу во всех областях, особенно в области возобновляемых источников энергии", - сказал Донмез.

Н.Аббасова