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Дальнее зарубежье 06.10.2022 17:07

США поставили Украине уже более 700 тыс. артиллерийских снарядов и ракет - Пентагон

С конца февраля США поставили Украине уже 142 артиллерийские системы и более 707 тыс. снарядов и ракет к ним, следует из последних данных Пентагона.

С континентальной части США было также переброшено 56 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 68,2 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 777 рейсов в Европу. Задействованы были также 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тыс. трейлеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 65 тыс. тонн вооружений и военной техники.

Большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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