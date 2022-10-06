Украина до конца 2022г. может привлечь $16 млрд при оптимистичном сценарии

Украина с начала войны привлекла на финансирование вызванного дефицита госбюджета свыше $19 млрд и до конца года при оптимистическом сценарии может привлечь еще $16 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Это позволит профинансировать все потребности", - сказал он на конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны" в четверг.

По его словам, в следующем году ситуация с бюджетом останется такой же сложной, так как в нем, как и в этом году, доля военных расходов составляет 50%, поэтому привлечение средств у международных партнеров остается приоритетом №1 для Минфина.

В то же время Марченко подчеркнул, что ситуация в мире и странах-партнерах с начала войны резко изменилась. Он пояснил, что в начале войны эти страны были в нормальном состоянии - почти без рецессионных показателей с достаточно контролируемой инфляцией. Сейчас же возникли угрожающие факторы: глобальное падение экономики, в том числе в США и еврозоне, рост цен на энергоносители и продовольствие, инфляция на 40-летнем максимуме с ростом ставок госзаимствований, указал министр.

"Последствия - политические кризисы и отставки правительств, в том числе в Европе. Внутренние вызовы были сильнее внешних", - добавил он.

В то же время Марченко выразил надежду, что Украине удастся привлечь заложенные в проекте госбюджета-2023 $38 млрд для финансирования его дефицита.

Согласно данным Минфина на его сайте, на 4 октября с конца февраля 2022 года внешнее финансирование бюджета Украины достигло $19,904 млрд, в том числе грантовое - $10,506 млрд, тогда как заявленное - $36,13 млрд.

Наибольшую поддержку Украине огласили США и Евросоюз - соответственно $12,99 млрд и $11,5 млрд, однако если США из этого объема выделили уже $8,49 млрд, или 65% и все в виде грантов, то ЕС - $2,908 млрд, или 25%, из которых в виде грантов только $626 млн.

Согласно таблице, замыкает тройку МВФ, который из обещанных $2,71 млрд выделил в виде кредита $1,41 млрд, а еще $1,3 млрд ожидается за счет расширения экстренного финансирования RFI.

В следующей тройке крупнейших доноров - Европейский инвестбанк (ЕИБ), Канада и Германия: соответственно $2,32 млрд, $1,521 млрд и $1,373 млрд. Из них ЕИБ выделил $1,22 млрд, в том числе $500 млн на восстановление (пока единственный из кредиторов, кто выдал средства на эти цели), или 53% от заявленного объема. Канада и Германия уже предоставили все средства, в том числе в финансировании Германии $1,05 млрд пришлось на грант.

Следом идет Великобритания, которая заявила о поддержке бюджета Украины на $1,077 млрд, из которых пока предоставила $577 млн, в том числе $128 млн в виде грантов.

В следующем году правительство планирует снизить дефицит госбюджета до менее $3,2 млрд в месяц (суммарно $38 млрд за год), рассчитывая на его финансирование США, МВФ и ЕС.