С 1 октября ВСУ взяли под контроль 29 населенных пунктов на Херсонском направлении

С 1 октября Вооруженные силы Украины взяли под контроль 29 населенных пункта на Херсонском направлении, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов.

«На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и возобновить утраченное положение. С 1 октября 29 населенных пунктов взято под контроль», - сказал Громов на брифинге в Military media center в четверг.

Он добавил, что с 21 сентября в Харьковской области ВСУ удалось продвинуться вглубь обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2 тыс. 400 квадратных километров Слобожанщины