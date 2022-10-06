С 1 октября ВСУ взяли под контроль 29 населенных пунктов на Херсонском направлении

С 1 октября Вооруженные силы Украины взяли под контроль 29 населенных пункта на Херсонском направлении, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов.
«На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и возобновить утраченное положение. С 1 октября 29 населенных пунктов взято под контроль», - сказал Громов на брифинге в Military media center в четверг.
Он добавил, что с 21 сентября в Харьковской области ВСУ удалось продвинуться вглубь обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2 тыс. 400 квадратных километров Слобожанщины
Ряду должностных лиц в Ленкорани предъявлены обвинения в коррупции - Генпрокуратура
Баку и Тегеран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Новость об обстреле армянской техники со стороны азербайджанских военных является очередной дезинформацией - Минобороны Азербайджана
ЕК: значимые для энергобезопасности третьих стран проекты могут быть освобождены от потолка цен для нефти РФ
Цены на нефть снова растут, Brent подорожала до $94 за баррель
Тариф на отопление в Литве вырос в 2 раза и может остаться на этом уровне весь сезон - Baltpool
Amazon наймет 150 тыс. временных сотрудников на праздничный сезон
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Награждены победители 6-го национального конкурса "Brand Award Azerbaijan"
Молодежный проект Yelo Ambassadors
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично