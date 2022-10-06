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Дальнее зарубежье 06.10.2022 17:26

С 1 октября ВСУ взяли под контроль 29 населенных пунктов на Херсонском направлении

С 1 октября Вооруженные силы Украины взяли под контроль 29 населенных пункта на Херсонском направлении, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов.

«На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и возобновить утраченное положение. С 1 октября 29 населенных пунктов взято под контроль», - сказал Громов на брифинге в Military media center в четверг.

Он добавил, что с 21 сентября в Харьковской области ВСУ удалось продвинуться вглубь обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2 тыс. 400 квадратных километров Слобожанщины

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Тэги: УКРАИНА, ХЕРСОН, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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