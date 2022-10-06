Азербайджан в 2023г поставит в Турцию 9,3 млрд кубометров газа – глава Минэнерго

Экспорт азербайджанского газа в Турцию в 2023 году составит 9,3 млрд кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«С июля 2018 года по октябрь 2022 года в Турцию по газопроводу TANAP поставлено 18 млрд кубометров газа, в том числе за 9 месяцев текущего года – 4,2 млрд кубометров. В целом, за январь-сентябрь 2022 года поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6,1 млрд кубометров. В 2023 году экспорт газа из Азербайджана в Турцию достигнет 9,3 млрд кубометров», - сказал Шахбазов в четверг в Стамбуле, выступая на II-ом азербайджано-турецком энергетическом форуме.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», министр также сообщил, что Баку считает Анкару надежным партнером для экспорта и транзита электроэнергии, которая может поставляться, как в Турцию, так и далее в Европу по Зангезурскому энергокоридору.

Шахбазов подчеркнул, что прочный энергетический союз Азербайджана и Турции является «исторической необходимостью и гарантией безопасного и устойчивого энергоснабжения» в региональном и европейском масштабе. По его словам, особенно в условиях энергетического кризиса, TANAP и TAP стали символом надежности поставок, а Азербайджан и Турция - странами, представляющими стратегический интерес в устойчивом обеспечении энергетической безопасности.

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Азербайджан в 2021 году, в целом, экспортировал в Турцию 8 млрд 820,24 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (спад на 22,7%).

В 2022 году Азербайджан планирует экспортировать порядка 22 млрд кубометров газа, из которых 11,5 млрд – в Европу, остальное – в Турцию и Грузию.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова