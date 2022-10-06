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Внешняя политика 06.10.2022 17:58

Алиев в Праге принял участие в дискуссиях на тему мира и безопасности на европейском континенте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Праге (Чехия) принимает участие в дискуссиях на тему «Мир и безопасность на европейском континенте», говорится в информации, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«Круглый стол» проходит на полях саммита Европейского политического сообщества.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЕВРОПА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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