Алиев в Праге принял участие в дискуссиях на тему мира и безопасности на европейском континенте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Праге (Чехия) принимает участие в дискуссиях на тему «Мир и безопасность на европейском континенте», говорится в информации, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.
«Круглый стол» проходит на полях саммита Европейского политического сообщества.
Р.Керимов
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