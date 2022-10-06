Алиев: карабахские армяне – это наши граждане и мы сами решим, когда с ними вести диалог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахские армяне являются гражданами Азербайджана и Баку сам будет определять, когда с ними вести диалог.

«Карабахские армяне – это наши граждане и мы сами определим, когда с ними говорить. Это наше внутреннее дело. Мы не намерены обсуждать этот вопрос с какой-либо страной», - сказал Алиев в Праге, отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода».

По его словам, он надеется на положительные итоги сегодняшней встречи с участием президентов Азербайджана, Франции, Евросовета и премьера Армении. «Я надеюсь, что результаты встречи будут положительными, будет достигнут прогресс в вопросе подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. На это мы надеемся», - добавил Алиев.

А.Азизов