Цены на бензин в США вновь растут, эксперты ожидают сохранения этой динамики

Цены на бензин в США перешли к росту после снижения на протяжении почти ста дней подряд, и аналитики ожидают, что такая динамика сохранится в ближайшее время, сообщает CNN.
Средняя стоимость галлона бензина Regular в среду выросла примерно на 3 цента и достигла $3,83 за галлон, по данным Американской ассоциации автомобилистов (AAA). Это максимальный дневной прирост почти за четыре месяца.
Пикового уровня в $5,03 за галлон цены достигали в середине июня. Затем они падали по итогам 99 дней подряд, вплоть до 20 сентября. С того момента подъем стоимости бензина отмечался каждый день, за исключением одного. В результате с зафиксированного две недели назад уровня в $3,67 за галлон цены увеличились более чем на 4%.
Этот подъем обусловлен необычно большим количеством закрытых на ремонт НПЗ в США, полагает руководитель отдела энергетического анализа OPIS Том Клоза. По его словам, почти 18% нефтеперерабатывающих мощностей страны в настоящее время не работает.
"Многие отложили весной (ремонтные работы - прим.ИФ), потому что тогда они зарабатывали много денег", - отмечает эксперт. Он добавил, что сейчас НПЗ настолько загружены, что "невозможно убрать какие-либо мощности, не оказав влияния на цены".
Обычно в это время года цены на бензин падают, поскольку в большей части страны отменяются правила, требующие использовать более чистое (и более дорогое) топливо для борьбы со смогом. Окончание летнего автомобильного сезона также традиционно приводит к сокращению спроса на бензин, что в свою очередь приводит к уменьшению цен.
К сожалению, сокращение мощностей НПЗ "означает, что цены на бензин не снизятся, как я думал", заявил ветеран нефтяной аналитики Энди Липоу. "На самом деле они могут пойти вверх", - добавил он.
Еще одним фактором, который помог снижению стоимости автомобильного топлива, был выпуск около 1 млн баррелей нефти из стратегического резерва США (SPR). Однако срок действия этой программы истекает 1 ноября. "Никто на самом деле не знает, что произойдет, когда продажи из SPR закончатся", - отметил Клоза.
Решение ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки также будет способствовать дальнейшему повышению цен на автотопливо, пишет MarketWatch.
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